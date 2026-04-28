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Officiel Primera Division

Pablo Longoria, nouveau directeur sportif de River Plate

Par Maxime Barbaud
1 min.
Pablo Longoria en conférence de presse @Maxppp

Quelques semaines après avoir quitté l’OM, dont il a eu la présidence pendant 6 ans, Pablo Longoria s’en est allé loin du tumulte de la Canebière. Le dirigeant de 40 ans vient d’être officiellement nommé nouveau directeur sportif de River Plate. Le club argentin vient d’annoncer la nouvelle.

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«Dans ses nouvelles fonctions, Longoria coordonnera les différents aspects du club, notamment l’équipe professionnelle, le centre de formation, le recrutement, la gestion des contrats, l’analyse des performances et le développement des joueurs. Son objectif principal sera d’intégrer ces structures autour d’une stratégie commune, afin de renforcer l’organisation et la professionnalisation de ce secteur», assure le communiqué.

Pub. le - MAJ le
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