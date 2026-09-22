Lamine Yamal dévoile les critères décisifs pour le Ballon d’Or

À l’heure où les candidats pour le Ballon d’Or multiplient les interviews pour convaincre les journalistes sélectionnés de voter pour eux, Lamine Yamal et Kylian Mbappé sont les plus actifs dans cet exercice. Après la nouvelle vague d’entretiens accordés par le Français à The Athletic ou RFI, c’est au tour de Lamine Yamal de parler à L’Équipe. La star du FC Barcelone, championne du monde avec l’Espagne, a expliqué quels sont, selon elle, les principaux critères pour soulever le trophée le 26 octobre prochain à Londres.

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« Le Ballon d’Or, comme vous le dites, est le trophée qui récompense le meilleur joueur de l’année, le joueur différent, celui qu’on prend plaisir à regarder jouer, au point de regarder un match uniquement pour lui. Je pense que c’est cela, un joueur différent. Cela n’a rien à voir avec le nombre de buts qu’il marque ou quoi que ce soit d’autre. Quand je pense au Ballon d’Or, je pense à (Lionel) Messi, à Ronaldinho, à des joueurs comme eux, qui sont différents et qui vous donnent le sourire quand vous les regardez. Je pense que tous ceux qui regardent le football savent quels sont mes arguments. J’entre sur le terrain, je prends du plaisir, je joue bien et comme j’ai envie de jouer. Heureusement, j’ai aussi pu remporter beaucoup de titres avec le Barça et j’ai aussi pu gagner le titre le plus important, la Coupe du monde, avec ma sélection. Mais au-delà de cela, je pense que ma manière de jouer est mon argument le plus fort, c’est ce qui me rend différent », a-t-il confié.