Côte d’Ivoire : la vidéo de Nicolas Pépé en larmes avec Teanna Trump

Grand absent de la liste ivoirienne pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Nicolas Pépé (30 ans), est resté au sein de son club de Villarreal. Suivant de loin le parcours des Éléphants avec qui il avait remporté le titre en 2023, l’ailier a évidemment suivi la défaite samedi contre l’Égypte (3-2).

Filmé par sa compagne, l’ancienne actrice pornographique Teanna Trump, Nicolas Pépé a fondu en larmes lors de l’élimination de la Côte d’Ivoire. Une détresse de la part de l’ancien Lillois et Niçois qui a assisté impuissant à la défaite de ses coéquipiers.