Menu Rechercher
Commenter 11
CAN

Côte d’Ivoire : la vidéo de Nicolas Pépé en larmes avec Teanna Trump

Par Aurélien Macedo
1 min.
Nicolas Pepe @Maxppp
Égypte 3-2 Côte d'Ivoire

Grand absent de la liste ivoirienne pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Nicolas Pépé (30 ans), est resté au sein de son club de Villarreal. Suivant de loin le parcours des Éléphants avec qui il avait remporté le titre en 2023, l’ailier a évidemment suivi la défaite samedi contre l’Égypte (3-2).

La suite après cette publicité
Fresh People
Les larmes de Nicolas Pépé après l’élimination de la Côte d’Ivoire 🇨🇮 😢
Voir sur X

Filmé par sa compagne, l’ancienne actrice pornographique Teanna Trump, Nicolas Pépé a fondu en larmes lors de l’élimination de la Côte d’Ivoire. Une détresse de la part de l’ancien Lillois et Niçois qui a assisté impuissant à la défaite de ses coéquipiers.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Côte d'Ivoire
Nicolas Pépé

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Côte d'Ivoire Flag Côte d'Ivoire
Nicolas Pépé Nicolas Pépé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier