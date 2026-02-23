Recrutement efficace, trading, formation… comment Bruges est devenu la référence du football belge

Pour mesurer l’ampleur de ce qui s’est passé à Bruges depuis une dizaine d’années, il faut replacer les choses dans leur contexte. En Belgique, pendant longtemps, la référence absolue s’appelait Anderlecht. Avec 34 titres de champion au compteur, le club bruxellois était intouchable. Le Standard de Liège, avec ses 10 titres, et Bruges, crédité de 19 sacres au total mais qui avait traversé un long désert sans titre entre 2005 et 2016, complétaient le podium des clubs les plus prestigieux du pays. Mais depuis plus d’une décennie maintenant, Bruges écrase tout sur son passage et a remporté le championnat de Belgique en 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 et 2024, soit 6 titres en dix ans. En 2023, seul l’Antwerp avait réussi à s’interposer dans ce qui ressemblait à une hégémonie programmée, alors que l’Union Saint-Gilloise a aussi réussi à glaner le titre la saison dernière. Anderlecht, lui, n’a plus remporté le titre depuis 2017. Le Standard, depuis 2009. Le rapport de forces a été totalement inversé. « Ils ont réussi, une chose après l’autre, à grandir, prendre le pouvoir aussi bien sportif que financier. C’est une domination écrasante aujourd’hui, il n’y a pas photo avec les autres. Ça ne veut pas dire qu’ils sont champions chaque année, mais l’écart est gigantesque. Sportivement bien sûr, mais surtout financièrement depuis 10 ans au moins. Personne ne leur arrive à la cheville, ou du moins c’est presque ça », nous explique Stéphane Lecaillon, journaliste pour La Dernière Heure.

Et les titres ne racontent qu’une partie de l’histoire. Car en termes de résultats européens, Bruges a également haussé son niveau de façon spectaculaire. La saison 2024-2025 a marqué les esprits : qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions grâce à son titre, le club flamand terminait à la 24e et dernière place qualificative, avant d’éliminer avec la manière l’Atalanta Bergame, vainqueur de la dernière Ligue Europa, en barrages pour atteindre les huitièmes de finale. La dernière fois qu’un club belge avait atteint ce stade de la compétition, il fallait remonter à 1993. Cette saison encore, le Club Bruges tient tête aux meilleures équipes en C1, avec notamment un 3-3 mémorable face à l’Atlético de Madrid la semaine passée et une campagne qui place définitivement les Blauw en Zwart parmi les belles surprises de la saison.

Une formation qui marche

Mais comment le club s’est-il transcendé ? Depuis la prise en main du club par le président Bart Verhaeghe en 2011, il y a eu un tournant stratégique avec surtout l’arrivée de compétences à tous les niveaux. « Il a trouvé un entraîneur, Michel Preud’homme, qui a ramené le premier titre. Et en plus d’être un entraîneur, il a surtout été un manager à l’anglaise en aidant à restructurer le club. Ça a permis d’avoir des réussites d’années en années. C’est un choix qui fait la différence. Et puis, le directeur général Vincent Mannaert a aussi été plutôt bon dans sa fonction », précise Stéphane Lecaillon. Mais pour grandir, il faut aussi être compétitif au niveau sportif et, comme souvent pour des clubs qui n’ont pas toujours de grands moyens, tout repose sur une formation de qualité. C’est souvent ce qui distingue un club bien géré d’un club réellement structuré sur le long terme. Depuis l’inauguration en 2019 d’un nouveau centre d’entraînement ultramoderne qui accueille les équipes de jeunes, avec notamment le Club NXT, l’équipe U23 qui évolue en Challenger Pro League, la D2 belge, le club est devenu un véritable tremplin vers l’équipe première. « La clé, c’est de bons joueurs formés à Bruges. C’est ce que faisait le Standard de Liège avant, mais qu’il n’arrive plus à faire. C’est ce que n’arrive pas du tout à faire l’Union Saint-Gilloise aussi alors que c’est un club qui compte maintenant : former des jeunes joueurs. Sportivement, ils ont été des plus-values, car ils ont réussi à aller en équipe nationale belge alors qu’il n’y en a plus beaucoup issus du championnat belge », précise Lecaillon.

Et la liste est plutôt très honorable avec Hans Vanaken (33 sélections avec la Belgique), Charles De Ketelaere (20 sélections), Brandon Mechele (6 sélections) ou encore Maxim De Cuyper (15 sélections) pour la Belgique. Mais on peut également citer Chemsdine Talbi, formé au club et désormais international marocain. Forcément, former des joueurs ne coûte pas grand-chose au club ou presque. Ces joueurs apportent un plus à l’équipe et, pour un parfait mélange, Bruges s’est aussi transformé en véritable spécialiste des bonnes affaires sur le marché des transferts. « La Belgique, c’est comme ça que l’USG joue aussi sur le mercato, c’est un beau tremplin pour des joueurs qui n’explosent pas tout de suite dans les 5 grands championnats. Donc, ils voient ça comme une très bonne porte d’entrée vers la Premier League, la Serie A ou la Bundesliga. Et si tu regardes le top 20 des meilleures ventes de l’histoire du championnat belge, tu vas trouver beaucoup de Bruges globalement », précise le journaliste belge. Justement, les ventes sont une opportunité pour Bruges de renflouer les caisses en récupérant des sommes folles, bien plus importantes que la plupart des budgets des clubs du championnat belge.

Un recrutement malin

La vraie révolution brugeoise, celle qui explique tout le reste, est évidemment économique. Depuis plusieurs années, Bruges a construit un modèle de trading parmi les plus rentables du football européen à son niveau. Le principe est simple : identifier des talents, souvent jeunes, souvent issus de marchés sous-cotés, les faire progresser dans le contexte d’un club ambitieux, et les revendre avec une grosse plus-value. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Igor Thiago, qui avait été recruté en Bulgarie un an auparavant, a rejoint Brentford pour 33 millions d’euros. Le mois dernier, le Suisse Ardon Jashari, élu joueur de la saison passée, et acheté seulement 6 millions à Lausanne un an plus tôt, s’envolait pour l’AC Milan pour 36 millions, nouveau record en JPL. En 2021, Odilon Kossounou filait au Bayer Leverkusen pour 23 millions d’euros, sans que Bruges ait eu à débourser un centime pour le recruter initialement. En 2022, Wesley Moraes, recruté autrefois pour 4,2 millions dans un club slovaque, avait été revendu 24,5 millions à Aston Villa. Antonio Nusa, récupéré à Stabæk Fotball, a été revendu pour 21 millions au RB Leipzig. On peut aussi citer Arnaut Danjuma, recruté de Nimègue pour 2,8 millions, revendu à Bournemouth pour 16,5 millions après une seule saison. Andreas Skov Olsen, qui avait effectué un aller-retour (Bruges-Bologne-Bruges) avant d’être cédé à nouveau pour 6,4 millions. À chaque fois, la même logique : acheter intelligemment, faire progresser, revendre au bon moment. Et si on ajoute à ces jolis coups la vente des joueurs formés au club (Charles De Ketelaere à l’AC Milan pour 32 millions d’euros, Maxim De Cuyper à Brighton pour 20 millions, Chemsdine Talbi à Sunderland pour 20 millions), cela commence à faire beaucoup. Surtout que cette tendance n’est pas près de se terminer puisque le club a flairé de très bons coups encore dans son effectif avec Joel Ordóñez, Aleksandar Stanković, Christos Tzolis ou encore Carlos Forbs.

Mais qui incarne cette réussite presque insolente ? Eh bien, contrairement à certains clubs où un directeur sportif semble personnifier le projet, à Bruges ce n’est pas vraiment le cas. « Il n’y a pas vraiment un homme en particulier. Je ne pourrais pas te donner le nom d’un directeur sportif qui a le nez… C’est une politique globale et une cellule de recrutement globale. Ils ont une structure complexe avec différents directeurs à différents postes, mais au moins, eux, tu te dis que ce n’est pas pour rien. Dévy Rigaux est le DS, il est là depuis longtemps et il sait ce qu’il faut à cette équipe. Mais je ne pense pas qu’il soit derrière tous les coups. Bruges a une direction cohérente. Si tu fais la comparaison avec l’autre grand club, Anderlecht, tous les six mois, on change de DG, de DS. C’est l’opposé. Et Bruges a réussi à s’engouffrer dans la faille pour retourner au haut niveau », analyse Stéphane Lecaillon. Et justement, cette faille s’agrandit au fil des années. À l’heure où Anderlecht cherche encore son modèle et où le Standard essaie de se reconstruire après des années de turbulences financières, Bruges continue de rayonner au point d’avoir une avance quasi définitive sur la concurrence. Car l’écart financier est désormais monstrueux. « Il faut se rendre compte qu’en Belgique, si tu vends pour 20 millions, c’est le budget d’au moins la moitié des clubs de D1. Par exemple, Bruges, pour sa campagne de la saison dernière en C1, a touché 60 millions. Là, ce n’est plus dominer, c’est écraser la concurrence. Je ne vais pas dire que c’est un Bayern Munich belge, car on le saura dans 5 ou 10 ans, mais on n’en est pas loin. S’ils ne sont pas champions chaque année, c’est un énorme échec désormais. Ils ont un budget qui dépasse allègrement les 100 millions. Anderlecht, censé être son rival numéro un, a à peine la moitié de ce budget. L’USG a un budget inférieur à la moitié de celui de Bruges. Donc, le fossé est creusé », conclut Lecaillon. À l’heure où certains clubs de Ligue 1, avec un budget très nettement supérieur (comme Rennes par exemple), semblent très peu inspirés sur le mercato avec très peu de bonnes affaires, Bruges continue de poursuivre son impressionnante progression à tous les niveaux. Le club belge a déjà l’œil tourné vers la prochaine étape : s’installer durablement dans le haut du panier européen, tout en continuant à générer les ressources nécessaires pour que le modèle tourne. Un cercle vertueux que peu de clubs en Europe, à budget comparable, sont parvenus à mettre en place aussi efficacement.