FIFA-The Best, Real Madrid : l’entourage de Vinicius Junior s’est lâché !

On l’a bien compris, le Real Madrid l’a mauvaise contre la FIFA. Boudé des récompenses lors de la cérémonie FIFA-The Best, le club vainqueur de la Ligue des Champions, de la Liga, de la Supercoupe d’Europe et du Mondial des Clubs n’a pas pesé face au triomphe argentin lors de la Coupe du monde au Qatar.

Et à Madrid, il n’y a pas que les médias qui sont en colère. Grand oublié de la soirée, le Ballon d’Or 2022 Karim Benzema a affiché son étonnement sur ses réseaux sociaux. De son côté, Vinicius Junior a vu son entourage prendre la parole dans les colonnes d’El Confidencial. Comme Benzema, le Brésilien (18 buts, 9 passes décisives cette saison) auteur du but victorieux face à Liverpool en mai 2022 au Stade de France ne fait pas partie du onze de l’année.

Une balle perdue pour le Dibu Martinez

Un constat incompréhensible pour ses proches qui ont même pointé du doigt le Dibu Martinez (qui a été préféré à Thibaut Courtois). « C’est très injuste compte tenu de la saison qu’il a réalisée. Le fait qu’Emiliano Dibu Martínez ait remporté le prix du meilleur gardien de but montre qu’il y a beaucoup de problèmes lorsqu’il s’agit de décerner ce prix », ont-ils indiqué, avant de conclure.

« C’est un problème pour le syndicat des joueurs. L’histoire passée aide dans les votes reçus. Cela n’a aucun sens que Vinícius Júnior n’ait pas été inclus dans le top 26, tout comme Mohamed Salah et Sadio Mané. Ou Éder Militao et tant d’autres. Cela ne me semble pas être un prix fiable. » Un coup de gueule en bonne et due forme.