Edwin van der Sar va bientôt sortir de l’hôpital

Victime d’une hémorragie cérébrale en Croatie alors qu’il était en vacances avec sa famille, Edwin van der Sar n’est pas passé loin de la mort. mais après un long séjour à l’hôpital dans un état grave, l’ex-directeur du football de l’Ajax Amsterdam, et également ancienne gloire de Manchester United est sorti des soins intensifs. L’ancien dirigeant ajacide serait même sur le point de rentrer chez lui comme il l’a confié dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

«Tout d’abord, nous tenons à remercier tout le monde pour tous les messages de soutien et d’encouragement. Je suis heureuse de vous annoncer que je ne suis plus aux soins intensifs. Cependant, je suis toujours à l’hôpital. J’espère pouvoir rentrer chez moi la semaine prochaine et passer à l’étape suivante de mon rétablissement !», peut-on notamment lire sur le compte Twitter d’Edwin van der Sar. Il s’agit d’une très bo

À lire

Manchester United active une séduisante piste low-cost pour son attaque