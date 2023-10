Droits TV : Canal + bel et bien absent au lancement de l’appel d’offres

C’était annoncé, c’est désormais confirmé. Selon les dernières informations de RMC Sport, Canal +, à l’inverse de BeIN Sports, n’a pas déposé de dossier qualitatif ce lundi matin auprès du cabinet Clifford Chance, à l’heure où La Ligue de football professionnel attend les différents dossiers pour les droits TV sur la période 2024-2029. Le média français précise qu’il en sera de même, ce mardi, au moment du dépôt des offres financières, faisable aussi à distance. Un véritable tremblement de terre puisque Canal + a toujours diffusé, depuis 1984, des rencontres de la première division du championnat de France, faisant de la Ligue 1 l’un de ses principaux arguments de vente auprès de ses abonnés. Un scénario pourtant attendu après le courrier envoyé par le PDG de Canal + Maxime Saada, le 25 septembre dernier, aux dirigeants du football français.

«Vous n’avez eu de cesse de pénaliser Canal+ dans l’exploitation de ses droits, en particulier en matière de programmation, au détriment de nos abonnés et en donnant le sentiment à toutes nos équipes qu’Amazon était systématiquement privilégié. Faute de compensation du préjudice subi par Canal+ et compte tenu de l’absence totale de transparence de votre nouveau processus d’attribution, il apparaît dès lors clairement que les conditions ne sont aujourd’hui pas réunies pour que le groupe Canal+ dépose une offre les 16 et 17 octobre. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, Cher Vincent, l’expression de mes salutations distinguées». A noter, cependant, que Canal + pourrait attendre des potentielles discussions gré à gré, c’est à dire des négociations en direct entre la Ligue et les diffuseurs.