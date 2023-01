Mercato PSG : une tendance forte se dégage enfin pour Sergio Ramos

La suite après cette publicité

Le sens des priorités. En 2023, le Paris Saint-Germain a plusieurs dossiers chauds à traiter. En haut de la pile, on retrouve celui concernant la prolongation de Lionel Messi (35 ans). Après Marco Verratti, qui a étendu son bail jusqu’en 2026 à la fin du mois de décembre, le septuple Ballon d’Or devrait être le prochain à parapher un nouveau contrat si on se fie aux informations dévoilées en France, en Espagne et en Argentine. Ensuite, les pensionnaires du Parc des Princes vont devoir régler d’autres cas. Il y aura notamment la prolongation de Marquinhos (28 ans), dont le bail actuel se termine en juin 2024.

Même chose concernant Presnel Kimpembe (27 ans), longtemps sur le flanc cette saison. Les champions de France devront aussi trancher concernant Sergio Ramos (36 ans). Le défenseur central arrive en fin de contrat le 30 juin 2023, soit dans un peu moins de six mois. Après une première saison compliquée marquée par les blessures (13 matches joués, 9 en tant que titulaire, 2 buts), l’Espagnol est bien mieux cette année, lui qui a déjà joué 23 matches toutes compétitions confondues dont 21 en tant que titulaire. Le temps d’inscrire 1 but et 1 assist.

À lire

Sergio Ramos met le PSG dans l’embarras !

Ramos veut rester, le PSG commence à y penser sérieusement

L’international ibérique est d’ailleurs l’un des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier. Il faut dire que le technicien tricolore apprécie le joueur et l’homme, qui est l’un des leaders du vestiaire parisien. Bien dans ses crampons, Sergio Ramos veut continuer à Paris. C’est ce qu’explique The Athletic ce mardi. Le média anglais précise que son entourage, qui a été contacté, assure que le joueur se sent à l’aise au PSG où il peut continuer à remporter des titres et qu’il compte sur ses bonnes prestations en France pour retrouver l’équipe nationale espagnole.

La suite après cette publicité

Et le PSG dans tout cela ? Récemment, CBS Sport révélait que les Franciliens ne savaient pas quoi faire de lui, le laisser partir ou le prolonger. Visiblement, une tendance est en train de se dégager. D’après The Athletic, Paris penche plutôt pour continuer l’aventure avec le footballeur courtisé par Al Nassr. Un membre du club français a déclaré au sujet de SR4. «Sa première saison, il faut faire une croix dessus. Mais cette saison, il a été incroyable. Personne ici n’a compris pourquoi l’Espagne ne l’avait pas appelé pour la Coupe du monde au Qatar. S’il continue comme ça, on lui proposera une prolongation». Sergio Ramos sait quoi faire pour rester !