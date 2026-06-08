EdF : Malo Gusto pointe les axes d’amélioration avant le début du Mondial

Présent en zone mixte après la victoire des Bleus face à l’Irlande du Nord (3-1), Malo Gusto a affiché sa satisfaction. «Oui c’était un bon test face à une bonne équipe avec de l’engagement, je pense que c’était bien pour nous de se mettre dans le bain directement avant la Coupe du Monde et on repart avec la victoire donc c’est positif». Relancé, le défenseur de Chelsea a, malgré tout, souligné quelques axes d’amélioration, notamment sur le plan défensif.

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«Je pense qu’on doit essayer d’éviter d’encaisser ces buts, c’est le genre de petites erreurs qui nous coûtent, ça aurait été mieux de repartir avec un clean-sheet ce soir, ce sont des erreurs qu’on doit réussir à gommer avant le début de la compétition et nous sommes conscients de ça. Si tout le monde se met la tête à l’endroit, ce sont des choses qui n’arriveront pas, je préfère que ça arrive aujourd’hui plutôt que le 16 ou lors de la suite de la compétition». Voilà qui est dit !