Nîmes : ça bouge autour de Yassine Benrahou

C'est une action qui a marqué les observateurs, en août dernier. Au cours d'une soirée remarquable face à Valenciennes (3-0), le milieu nîmois Yassine Benrahou, auteur d'un d'un but et de deux passes décisives, s'est offert des séquences assez brillantes, et notamment une où, sur trois dribbles extérieurs, il s'est débarrassé de plusieurs adversaires. Cette 3ème journée de Ligue 2 a confirmé ce que l'on voit depuis des mois. Acheté définitivement à Bordeaux par Nîmes il y a un an, moyennant 1,5 M€ (et un pourcentage modéré à la revente), Benrahou (22 ans) s'est affirmé comme l'une des révélations de ce début de saison.

Cet élégant gaucher, à la première touche soyeuse, dispose d'une finesse rare dans le un contre un. Pour sa première saison en Ligue 2 (7 matches, 3 buts, 5 passes décisives), Benrahou, étincelant depuis le début de saison, a affiché des aptitudes techniques compatibles avec le haut niveau. « A mon poste, c’est important d’avoir des statistiques pour aider l’équipe. J’ai la chance de pouvoir l’aider grâce à des performances individuelles. Il faut surtout mettre en évidence le début de saison de l’équipe et sa cohérence. C’est une bonne chose, j’en suis content, et si ça peut aider le club, c’est tout bénéf’. […] Cette saison j’ai vraiment décidé, aussi via les conseils du staff, de me concentrer sur les 30 derniers mètres.»

Benrahou sera sollicité cet été

Sa qualité dans les tirs longues distances ne fait plus vraiment de doute après plusieurs coups d'éclat. Pourtant, Yassine Benrahou possède d’autres atouts à faire valoir, capables d’expliquer pourquoi des clubs allemands s’intéressent à lui. Joueur doté d’un bon potentiel, le milieu international U17 tricolore (1 sélection) fait preuve d’une excellente qualité de passe. Pur gaucher, le franco-marocain possède une autre qualité non-négligeable dans le football actuel: le milieu est capable de jouer à plusieurs postes sur le terrain. Dans l’axe, il peut évoluer en soutien de l’attaquant grâce à sa faculté à jouer entre les lignes. Mais le Nîmois a déjà été aligné sur le côté droit afin de rentrer sur son pied gauche dans les un contre un.

Désormais, le natif de Bondy aimerait faire remonter Nîmes en Ligue 1, un championnat où il aurait totalement sa place. En attendant, il fait les beaux jours de son entraîneur, Pascal Plancque. « On est obligé de constater que Benrahou est déterminant ». Au vu des belles performances, le Nîmes Olympique devrait être sollicité cet été. Plusieurs d'entre eux l'observent chaque week-end. C'est le cas en Allemagne et en Italie, où des clubs ont fait part de leur intérêt l'été dernier. Le marché de Ligue 1 regarde aussi avec assiduité les performances du Nîmois. Des membres top 10 français ont directement ou indirectement fait savoir qu'ils suivaient le joueur.