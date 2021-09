Équipe de France : les vérités de Didier Deschamps sur le cas Mbappé

Kylian Mbappé fait beaucoup parler en ce moment. Ces dernières semaines, c’est l’avenir du Bondynois qui a alimenté les gazettes du mercato. Mais depuis le coup d’envoi de la trêve internationale, c’est son mollet qui est au coeur des discussions. Touché à cet endroit au sortir du match nul face à la Bosnie (1-1), Mbappé a finalement dû quitter les Bleus pour rentrer à Paris.

La suite après cette publicité

Un forfait largement commenté puisque plusieurs médias annoncent que si l’ancien Monégasque n’est pas resté en sélection, c’est parce que le Paris Saint-Germain a fait le forcing auprès du staff tricolore pour que l’attaquant soit renvoyé en France. Présent en conférence de presse la veille du choc face à l’Ukraine, Didier Deschamps en a profité pour mettre les points sur les i.

Des examens rassurants mais Mbappé est bien blessé

« Je vais être clair. Kylian a ressenti quelque chose en fin de match. On a fait des examens où le terme rassurant a été utilisé. Rassurant dans le sens où une rupture de fibres a été écartée, sinon il serait parti sur plusieurs semaines et plus d'un mois (d’absence). Au-delà de ça, il avait quelque chose, c’est une blessure qu’il avait déjà eue avec son club au mois de mai. Ça l’a privé du match retour contre Manchester City (1/2 finale retour de Ligue des Champions) », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« À partir du moment où il n’y a aucune possibilité pour qu’il puisse être disponible demain ou mardi, je ne vois pas l’intérêt qu’il reste. Les délais sont très courts. En écartant une blessure importante, il a un problème musculaire. Il y a la douleur, du fait des délais qui sont les nôtres, il n’y avait aucune possibilité pour qu’il puisse être apte demain ou mardi. » C'est dit.