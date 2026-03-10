Chelsea, son avenir au PSG, ses problèmes de finition : Bradley Barcola répond à tout !

Le moment décisif arrive pour le PSG. Alors qu’il peine à retrouver son niveau de la saison passée, parviendra-t-il à se relancer contre Chelsea en 8e de finale de la Ligue des Champions ? Bradley Barcola pense que oui, comme il l’a affirmé en conférence de presse. « Je pense qu’on est toujours capable, on l’a déjà démontré plus d’une fois. On travaille énormément pour être prêt pour ce genre de match. »

Assez rare en conférence de presse, l’attaquant français a pu répondre aux nombreuses questions qui escortent ses performances, notamment sur l’aspect de l’efficacité. Et si les gens lui reprochent les occasions manquées, il reste plutôt décontracté face à cette carence. « Aujourd’hui, par rapport à moi, ce n’est pas forcément un problème, j’arrive à me procurer des occasions, maintenant il faut les finir. Au début, je pensais que c’était un manque de confiance. Avec plus de réussite, je marquerai plus, je travaille beaucoup pour régler ça et je ne me décourage pas. »

«Je suis content au PSG aujourd’hui»

La statistique n’est pourtant pas flatteuse en Ligue des Champions : cela fait plus d’un an qu’il n’a pas marqué dans cette compétition. Ce qui n’a pas empêché son entraîneur de l’installer à plusieurs reprises dans un rôle de numéro 9. « Jouer dans l’axe je trouve ça compliqué, on ne touche pas énormément de ballons et il faut être prêt pour marquer. Je préfère jouer mes 1 contre 1 sur le côté. Je ne sais pas ce qui se passera à l’avenir mais je serai prêt.»

L’avenir, justement, a été abordé dès la deuxième question de la conférence de presse. Lié jusqu’en 2027 avec le PSG, Bradley Barcola fait l’objet de discussions au sujet d’une potentielle prolongation de contrat. « Honnêtement, ce n’est pas moi qui m’occupe de ça, c’est mon agent. Je suis content au PSG aujourd’hui, on verra par la suite », a-t-il lâché. Avec sa décontraction naturelle, qu’il espère promener mercredi soir face au but.

