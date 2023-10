OM-OL : John Textor sort du silence après l’annulation du match

C’était une soirée à laquelle personne ne s’attendait. Alors que l’OM et l’OL devaient s’affronter ce dimanche soir dans un Olympico explosif, le car des Gones a été caillassé sur leur chemin vers le Vélodrome. Face au choc des joueurs rhodaniens et des blessures au visage de Fabio Grosso et de son adjoint, la rencontre a finalement été annulée et reportée à une date ultérieure. Un incident grave, d’autant plus qu’un autre bus, transportant plusieurs supporters lyonnais, a également été caillassé par un groupe de supporters dans la soirée.

Peu après l’officialisation de l’annulation, John Textor, le président de l’Olympique Lyonnais, a pris la parole en expliquant ne pas avoir demandé le report de la partie. «Non, juste après cela, la Ligue nous a fait savoir qu’on allait prendre une décision indépendante de toute volonté, de la nôtre et de celle de l’OM. Notre équipe voulait jouer, on l’a dit. Je suis fier de mon capitaine, de mon entraîneur, c’était émouvant, on a vu du sang sortir de sa tête, il n’était plus lucide, il a été touché par des éclats de verres», a-t-il d’abord expliqué.

Avant d’avouer que la tenue de la rencontre était une bonne décision à la suite de l’état de Fabio Grosso, jugé inquiétant. «Il n’y a pas état pour disputer le match, j’ai discuté avec lui, ce n’est pas comme cela que le foot peut se jouer. On soutient la décision de l’arbitre, je ne sais pas trop qui a décidé cela, je n’étais pas dans la pièce. Fabio Grosso avait reçu un désaccord médical, il n’arrive pas à tenir une conversation, il n’est pas bien, il a été heurté par des pierres et des éclats de verre,» a ajouté l’Américain au micro de Prime Video.

Enfin, John Textor a terminé par faire part de sa colère face à la situation dramatique de la soirée. «On est en colère, très en colère, tout le monde voulait jouer. Notre coach avait challengé notre équipe pour être prête. Nos fans voulaient voir ce match jouer. Mais personne n’était prêt pour ça, mais on voulait jouer, on est en colère. Il n’y a rien de pire que ce qui s’est passé là. Même après l’incident, notre capitaine a été incroyable»