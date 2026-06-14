CdM 2026 : des places de parking à 300 dollars pour se garer à côté d’un stade

Lors de cette Coupe du Monde 2026, le stationnement autour des stades s’impose comme une source de revenus particulièrement importante. Aux États-Unis, la voiture reste le principal moyen de transport pour se rendre aux événements sportifs. Et dans Los Angeles, des milliers de fans ont d’ailleurs rejoint le SoFi Stadium en voiture pour assister à la rencontre entre les États-Unis et le Paraguay (match d’ouverture sur le sol américain). De nombreux parkings ont donc été mis à disposition autour du stade. Cependant, les prix étaient très élevés.

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Avant ce match par exemple, certaines places de stationnement étaient proposées à près de 290 dollars (250 euros) sur la plateforme officielle associée à la FIFA. Et les tarifs augmentaient à mesure que l’on s’approchait de l’enceinte américaine. Même les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite pouvaient atteindre 250 dollars (215 euros). Une situation similaire pour les gens qui veulent se déplacer dans les fans zones, où les visiteurs doivent également payer environ 80 dollars (70 euros) pour avoir la possibilité de mettre leur véhicule sur un parking…