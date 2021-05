AS Roma : Fabio Capello met en garde José Mourinho

La suite après cette publicité

Devant prendre en main l'AS Roma la saison prochaine, José Mourinho va donner un nouveau souffle à sa carrière. En difficulté avec des échecs à Chelsea, Manchester United et Tottenham, le technicien portugais a quitté l'Angleterre pour l'Italie. Un championnat où il a tout gagné lors de son passage à l'Inter Milan entre 2008 et 2010. Avec l'AS Roma, actuel 7e de Serie A, il aura fort à faire pour remettre le club dans le haut du panier. Ancien coach du club romain entre 1999 et 2004, Fabio Capello connaît bien ce contexte.

Dans un entretien pour la Gazzetta dello Sport, il a tenu à prévenir José Mourinho : «Rome brûle tout, [...] c'est un endroit où il est extrêmement difficile de travailler. Contrairement à la croyance populaire, il n'y a pas beaucoup de patience. On ne cherche pas souvent les raisons d'une défaite.» Reste désormais à savoir si José Mourinho sera le "Néron" de l'AS Roma ou s'il va relancer le club. Fabio Capello est confiant : «je suis convaincu que sa volonté de jouer de nouveau les premiers rôles sera décisive. »