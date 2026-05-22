Coupe de France : le RC Lens est en folie après sa saison historique !

La saison exceptionnelle du RC Lens devait se terminer en or. Grâce à sa belle victoire contre l’OGC Nice, au Stade de France (3-1), les Sang et Or complètent une superbe saison en Ligue 1, marquée par une deuxième place et d’une qualification en Ligue des Champions. Mais surtout par cette première Coupe de France soulevée par le club artésien, emmenée par un Pierre Sage qui a encore fait sensation pour sa première année sur le banc Lensois, après sa saison historique réalisée avec l’Olympique Lyonnais.

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«On a la chance de pouvoir rendre les gens heureux, j’espère qu’ils garderont le sourire pour longtemps. C’est les 120 ans de notre club, on a fait le plus beau des cadeaux», a expliqué le coach lensois. Et si le collectif emmené par Pierre Sage a été mis en avant tout au long de la saison, Florian Thauvin s’est imposé comme le leader de cette formation nordiste et a tenu à remercier tout le club. «C’est historique, c’est extraordinaire. On a réalisé une saison remarquable et on a réussi à remporter un trophée tout en entrant dans l’histoire du club. Bravo à tout le monde : le staff, les joueurs et les supporters, qui ont mis une ambiance incroyable au Stade de France. On voulait ramener la Coupe à la maison», a-t-il lâché, avant de revenir sur son premier sacre individuel.

Le RC Lens célèbre ses 120 ans de la plus belle des manières

«Je ressens énormément de fierté. On a rendu les gens fiers et on a affiché un état d’esprit extraordinaire toute la saison. J’ai toujours donné le meilleur de moi-même et remporter mon premier trophée en club me rend très fier». Ce qui a fait la fierté du président artésien, Joseph Oughourlian : «c’est exceptionnel. j’ai repris le club il y a 10 ans. On était dans une situation compliquée. On fait quelque chose de très beau. On a charbonné pour arriver à quelque chose de méritoire. J’ai beaucoup de chance. Jai un directeur sportif exceptionnel, un entraîneur et des joueurs incroyables. On montre qu’on peut faire des choses dans le foot en travaillant en équipe. On n’était pas les meilleurs en débit de saison».

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Rejoint par le président historique des Sang et Or, Gervais Martel, très ému après ce sacre. «Cela fait plus d’un siècle qu’on court après. C’est le Graal. J’étais un peu tendu, mais à 3-1, j’ai senti que c’était fait. C’est le paradis terrestre. Des gens nous suivent depuis 120 ans», a-t-il ajouté. Tout le peuple lensois est en fête et la soirée devrait continuer jusqu’à, au moins, demain après-midi, où le RC Lens est attendu pour célébrer cette première Coupe de France glanée.