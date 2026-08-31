Le PSG s’est renseigné sur Jaydee Canvot

Le PSG se projette déjà sur les prochains mercatos. Selon nos informations, le Paris Saint-Germain a pris des renseignements auprès de Crystal Palace pour Jaydee Canvot. Soucieux de temporiser, le club de la capitale n’initiera aucune démarche concrète avant la clôture du mercato estival, préférant garder ce dossier sous le coude pour les prochaines années.

La suite après cette publicité

L’intérêt demeure pourtant bien réel et le dossier pourrait rapidement sortir du placard. Les dirigeants parisiens envisagent déjà de repasser à l’attaque dès cet hiver pour tenter de verrouiller l’arrivée du jeune Français. Titulaire indiscutable dans la défense centrale de Pierre Sage cette saison, le joueur formé à Toulouse pourrait donc rapidement revenir en France par la grande porte.