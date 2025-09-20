Le Classique entre l’OM et le PSG menacé !

C’est le choc de la 5e journée de Ligue 1. Cinq jours après avoir chuté contre le Real Madrid (2-1) pour son retour en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille va recevoir son éternel rival, le Paris Saint-Germain, dans un Stade Vélodrome qui s’annonce électrique. Une rencontre qui, comme chaque année, sera à guichets fermés.

Si les Marseillais ne partent pas favoris face aux champions d’Europe, ils croient néanmoins en leur chance de battre la formation de Luis Enrique, amputée de plusieurs blessés. « L’ambition de notre club est d’aller chercher un peu plus, de lutter pour le titre. On sait qu’il y a un écart entre eux et nous. Moi, j’aimerais lutter avec eux jusqu’au bout », a déclaré Geronimo Rulli, à la veille de ce choc. Pourtant, la tenue de ce Classique du championnat de France n’est pas encore garantie.

OM-PSG finalement reporté ?

« La pression, elle est là pour tous : les entraîneurs, les joueurs, les supporters… Ce sont des matchs différents, bien sûr. Mais ce sont aussi ceux qu’on aime jouer, qu’on aime entraîner, a indiqué quant à lui Luis Enrique. Oui, mais voilà, ce Classique, alléchant sur le papier entre le champion de France en titre et son dauphin de la saison passée, n’est pas encore garantie.

Alors que l’été se termine doucement sur l’ensemble de l’Hexagone, un violent orage et de fortes pluies sont attendus d’ici ce dimanche en début de soirée, d’après les prévisions de Météo France. Selon les informations de L’Équipe, la Ligue de football professionnel (LFP) n’écarte pas un possible report de la rencontre, dont le coup d’envoi est programmé à 20h45.

