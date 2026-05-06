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Real Madrid : Benfica commence à croire au départ de Mourinho

Par Matthieu Margueritte
José Mourinho @Maxppp

Favori pour succéder à Alvaro Arbeloa au Real Madrid, José Mourinho, dont le contrat avec Benfica court jusqu’en 2027, jure ne pas avoir été contacté par la Casa Blanca. Mais selon AS, son club n’affiche pas la même certitude.

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Le quotidien madrilène explique que les Aguias commencent à donner pour perdu Mourinho. Benfica sait parfaitement que le Special One est un ami proche de Florentino Pérez et qu’un club comme le Real Madrid ne se refuse pas. Pour rappel, Mourinho possède une clause de sortie fixée à 3 M€.

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