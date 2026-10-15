La presse mondiale à genoux devant le PSG, l’Angleterre abasourdie par le triplé de Barcola

Le PSG fait l’unanimité dans la presse européenne

« Sublime », placarde L’Équipe au lendemain de la victoire du PSG face à Manchester City (4-2), tandis que Le Parisien parle d’un match « étourdissant ». Et difficile de leur donner tort ! Les hommes de Luis Enrique ont livré une première période exceptionnelle, étouffant complètement les Cityzens pour mener 3-0 en seulement 31 minutes. Désiré Doué a lancé les hostilités, Ousmane Dembélé a rapidement fait le break et Vitinha a enfoncé le clou, avant que Paris ne résiste au retour mancunien, porté notamment par le doublé d’Erling Haaland, pour finalement s’imposer grâce à Maghnes Akliouche.

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Et dans cette démonstration collective, un homme a particulièrement marqué les esprits : Désiré Doué. L’ancien Rennais a signé une première demi-heure de très haut niveau, confirmant encore sa montée en puissance sous les ordres de Luis Enrique. Dembélé, lui aussi, a retrouvé le sourire et a répondu avec humour aux critiques après la rencontre, allant même jusqu’à plaisanter sur son envie de repartir en vacances. De quoi faire parler la presse européenne, qui salue une prestation parisienne spectaculaire, malgré quelques frayeurs en seconde période.

Barcola enflamme la presse anglaise après son triplé

Traversons la Manche, où Bradley Barcola fait la Une des journaux anglais ! Le Daily Mirror s’amuse avec un « Cola qui pétille » après le premier triplé en carrière de l’international français, auteur d’une performance XXL lors de la victoire de Liverpool contre le LASK Linz (6-3). Recruté pour environ 140 millions d’euros, l’attaquant a enfin débloqué son compteur après six matches sans marquer, ajoutant également une passe décisive à sa soirée. Pour le Daily Mail, cette performance pourrait bien marquer le véritable décollage de sa carrière chez les Reds, au moment où son équipe avait besoin de retrouver des couleurs.

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Et The Telegraph a aussi retenu une scène assez savoureuse après la rencontre. Capuche relevée et casquette vissée sur la tête, Barcola a poliment décliné les demandes d’interview en anglais, lâchant avec le sourire : « pas assez bon ». Mais cette fois, personne ne lui en tiendra rigueur ! Le Français est reparti avec le ballon du match, signé par ses coéquipiers pour saluer sa prestation. Pendant ce temps, Aston Villa a également frappé très fort en écrasant Fenerbahçe 6-0, avec notamment un doublé de Nicolas Jackson. Les Anglais ont donc eu de quoi se régaler sur la scène européenne !

L’Espagne hallucine devant la remontada du Real Madrid

Direction l’Espagne, où le Real Madrid a encore fait parler sa légende ! « Personne ne joue mort comme Madrid », résume AS après une remontada complètement folle face à la Roma. Menés 3-1 jusqu’à la 82e minute, les Merengues semblaient au bord du gouffre avant de renverser la rencontre pour s’imposer 4-3. Les entrées d’Arda Güler, Bernardo Silva et Endrick ont changé le visage de la partie, avant que le jeune Carlos Espí ne participe au réveil madrilène et qu’Antonio Rüdiger ne délivre les siens sur un ultime corner.

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Une nouvelle soirée européenne qui confirme que le Real ne renonce décidément jamais ! Mais tout n’a pas été rose pour autant, puisque Vinicius a encore traversé un match compliqué, avant d’être sanctionné de quatre matchs de suspension en Liga après son expulsion contre Villarreal. Une absence qui lui fera notamment manquer le Clásico face au Barça. Malgré cette mauvaise nouvelle, la presse espagnole retient surtout cette capacité presque surnaturelle des Madrilènes à renverser les scénarios les plus improbables. Avec le Real, même quand tout semble perdu, le spectacle n’est jamais terminé !