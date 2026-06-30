Coupe du Monde 2026 : une consultante allemande dézingue les choix de Nagelsmann

Après l’élimination choc de l’Allemagne face au Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 aux tirs au but, les critiques se sont rapidement tournées vers les choix de Julian Nagelsmann. Le sélectionneur allemand a notamment été pointé du doigt pour avoir lancé Nick Woltemade en toute fin de match, lui confiant directement une responsabilité lourde dans une séance décisive, alors qu’il disputait son tout premier match du tournoi. L’attaquant de Newcastle a finalement manqué son tir au but, un tournant dans la rencontre.

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Sur le plateau du ZDF, la consultante allemande Fritzy Kromp n’a pas épargné cette décision, estimant que le contexte était trop risqué pour un joueur sans rythme. « Nick Woltemade, qui fait aujourd’hui ses débuts dans un match à élimination directe, rate un penalty décisif, cela me semble en quelque sorte logique. C’est bien sûr un très bon footballeur, capable d’enchaîner les penalties à la chaîne, mais pas dans une telle situation », a-t-elle expliqué. Elle a ensuite poursuivi en formulant une critique plus générale de la gestion du coach : « j’ai l’impression qu’on l’a en quelque sorte mis à l’écart, et aujourd’hui qu’on a besoin de lui, il n’arrive pas à être à la hauteur. Ça me laisse sans voix. C’est aussi ingrat pour le joueur. »