PSG : Luis Campos s'exaspère de plus en plus

Tout se passe plutôt bien du côté de Paris. Sur le terrain en tout cas. Les troupes de Christophe Galtier enchaînent les victoires en championnat, en attendant ce match face à Monaco ce dimanche soir. Trois victoires en autant de journées, et surtout, le total mirobolant de 17 buts inscrits en Ligue 1 déjà, soit presque 6 buts par match de moyenne. Et le contenu proposé par les Parisiens est plus que satisfaisant. Autant dire que la saison est partie sur les chapeaux de roues.

En coulisse en revanche, c'est différent. Il y a eu ce fameux penaltygate et ces frictions entre Mbappé et Neymar. Mais surtout, différents médias ont évoqué des tensions entre le duo Galtier-Campos et Antero Henrique. Les deux premiers en auraient ainsi marre de la façon de travailler de leur collègue, notamment sur le mercato, estimant qu'il se montre bien trop gourmand dans les négociations avec les clubs intéressés par les indésirables parisiens.

Une fin de mercato au ralenti

Et voilà que selon le quotidien l'Equipe, le conseiller sportif du club commence sérieusement à s'impatienter. Notamment parce qu'il estime que les recrues peinent à arriver, alors qu'il ne reste plus que quelques jours pour que les Parisiens puissent boucler deux dossiers : celui du défenseur central, l'option Milan Skriniar semblant extrêmement compliquée, puis celui menant à Fabian Ruiz, qui pourrait s'accélerer avec un départ libre de Keylor Navas vers Naples comme révélé en exclusivité sur Foot Mercato.

Comme l'indique le journal, Antero Henrique commence désormais à se rendre compte de l'exigence de Campos, alors qu'il a encore plein de joueurs comme Idrissa Gueye et Mauro Icardi à mettre à la porte. Le média laisse même sous-entendre que le Portugais joue gros, d'un point de vue personnel, sur ces derniers jours de marché des transferts. A lui de faire le boulot...

