Ligue des Nations : l'UEFA travaille avec la CONMEBOL pour intégrer le Brésil et l'Argentine

Depuis l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar en plein milieu de la saison (la compétition aura lieu du 21 novembre au 18 décembre l'an prochain), la FIFA se met du monde à dos. L'instance mondiale du football n'a désormais pas que des amis et elle semble en avoir encore moins depuis quelques mois. Car celle-ci pousse depuis quelques semaines pour mettre en place un Mondial tous les deux ans, alors que le calendrier est déjà bien chargé. De nombreux acteurs du ballon rond s'était déjà plaint de la surcharge de matches...

Alors qu'elle pensait d'ailleurs compter sur l'UEFA, la FIFA voit depuis plusieurs jours l'instance européenne s'éloigner. Et pour cause, cette dernière ne veut pas non plus d'une Coupe du Monde tous les deux ans, et cherche donc une solution pour contre-attaquer. Et en coulisses, les dirigeants de l'UEFA semblent avoir trouvé la bonne parade. Cette semaine, le quotidien italien La Gazzetta dello Sport expliquait que l'Union européenne des associations de football travaillait avec la CONMEBOL, l'instance sud-américaine. Et un projet pourrait voir le jour.

Des matches plus savoureux pendant les trêves

Comme l'explique le média brésilien UOL, l'UEFA aimerait intégrer des pays sud-américains, qui galèrent à trouver des matches amicaux de qualité lors des trêves internationales, à sa Ligue des Nations, remportée par les Bleus il y a quelques jours, dans les années à venir. Et bien évidemment, les deux pays principalement ciblés sont le Brésil et l'Argentine pour apporter bien plus de concurrence aux nations européennes. L'instance sud-américaine ne serait elle pas contre ce projet, et un système se distingue déjà pour les futures confrontations.

Toujours d'après les informations d'UOL, le tournoi final pourrait être composé des quatre premiers de la Ligue des Nations ou du dernier Euro, et des quatre premiers de la dernière Copa América. Pour le moment, le projet n'est qu'à son commencement mais tout est bon aujourd'hui pour contrer la FIFA et son idée d'une Coupe du Monde biennale. Et quand on sait qu'un match entre le dernier vainqueur de la Copa América, l'Argentine, et celui de l'Euro, l'Italie, sera disputé en juin prochain, on se dit que tout est possible.