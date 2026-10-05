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UEFA Nations League

France - Belgique : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
France 0-1 Belgique

Ce lundi, on a le droit à un choc intéressant dans le groupe 1 de la Ligue A de Ligue des Nations entre la France et la Belgique. À domicile, les Bleus s’articulent dans un 4-3-3 avec Guillaume Restes dans les cages derrière Jules Koundé, Leny Yoro, Maxence Lacroix et Andy Diouf. Le milieu de terrain est assuré par Eduardo Camavinga et Maghnés Akliouche avec Manu Koné en sentinelle. Devant, Estéban Lepaul est soutenu par Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

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De leur côté, les Diables Rouges s’organisent dans un 4-3-3 avec Maarten Vandevoordt qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Joaquin Seys en défense. Roméo Lavia et Nicolas Raskin composent l’entrejeu avec Hans Vanaken. Devant, Romelu Lukaku est en attaque avec Diego Moreira et Dodi Lukébékio à ses côtés.

Les compositions

France :

France

4-3-3
Officielle

Belgique :

Belgique

4-3-3
Officielle
Pub. le - MAJ le
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