Real Madrid : Eden Hazard revient sur ses regrets avec Zinédine Zidane

Alors qu’il avait débarqué à Madrid avec la lourde mission de succéder à Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, ancienne star de Chelsea et de la sélection belge, n’a jamais réellement réussi à s’imposer durablement au Real Madrid. Malgré un palmarès enrichi de titres majeurs, dont la Ligue des Champions, il n’a jamais retrouvé le niveau qui était le sien à Londres.

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Dans un entretien accordé à Canal+, il est revenu avec franchise sur son passage en Espagne et ses regrets, notamment vis-à-vis de Zinédine Zidane, son entraîneur à l’époque : « pour moi, Zizou c’était mon idole quand j’étais petit. Le côtoyer pendant deux ans, c’était magnifique. Même si ce n’étaient pas mes meilleures années. Je lui ai donné quelques bons matchs, mais je ne lui ai pas assez donné », a confié l’ancien capitaine de la Belgique avec sincérité.