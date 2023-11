TFC-Le Havre : scène surréaliste avec le déclenchement de l’alarme incendie du Stadium

Scène assez ubuesque ce dimanche au Stadium. Alors que Toulouse recevait Le Havre, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1, la rencontre a dû être interrompue à l’heure de jeu en raison du déclenchement de l’alarme incendie.

La cause ? Les fumigènes craqués en nombre par les fans toulousains. Pour rappel, le groupe de supporters des NVDRS, l’un des plus influents à Toulouse, fêtait ses 30 ans ce dimanche. Plus de peur que de mal heureusement, la rencontre a repris son cours quelques minutes plus tard.