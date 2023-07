Amical : la Juventus s’impose aux tirs au but face à l’AC Milan

Les clubs européens continuent de se préparer avant une nouvelle saison prometteuse. Hier soir, la Juventus et l’AC Milan se sont ainsi affrontés lors d’un match amical animé. Les Rossoneri ont ouvert le score dès la 23e minute par l’intermédiaire de Malick Thiaw (0-1). Mais les Piémontais ont répliqué dix minutes plus tard grâce à Danilo (1-1, 33e).

Mais les Lombards ont repris l’avantage à la 39e minute grâce au Français Olivier Giroud (1-2). Au retour des vestiaires, les hommes de Massimiliano Allegri ont poussé pour revenir. Et ils sont parvenus à égaliser grâce à Daniele Rugani à la 48e minute (2-2). Le score est resté le même jusqu’à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes se sont donc départagées aux tirs au but. Et c’est la Juve qui a été la plus précise (4 t.a.b à 3) et qui s’est adjugée la victoire.

