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Coupe du Monde

CdM 2026, France : la Suède s’entraîne dans un stade partiellement détruit

Par Valentin Feuillette
1 min.
Jacob Widell Zetterström @Maxppp

La Suède prépare son 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Equipe de France dans un décor insolite. Installée au Toyota Stadium, au nord de Dallas, la sélection suédoise s’entraîne au sein d’une enceinte en pleine démolition en vue de sa reconstruction prévue pour 2028. Une partie d’une tribune s’est d’ailleurs effondrée lors des travaux. « Je me suis juste demandé : que s’est-il passé? À ma connaissance, il n’y a pas eu d’orage. J’ai entendu dire qu’une partie des tribunes s’est effondrée du mauvais côté », a raconté l’attaquant Besfort Zeneli au média allemand Bild.

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Le directeur sportif Stefan Pettersson a toutefois assuré qu’aucun blessé n’était à déplorer et que les terrains d’entraînement restaient parfaitement utilisables. « Ils tentaient de démolir quelque chose, et il semble que ce soit tombé dans la mauvaise direction. Ils ont probablement utilisé un engin explosif, et quelque chose a mal tourné. Nous pouvons utiliser l’intégralité du terrain et toutes les autres zones comme d’habitude. Les joueurs ont été un peu surpris en arrivant », a-t-il expliqué. Malgré ce contretemps, la Suède poursuit sa préparation avant d’affronter les Bleus, mardi, à MetLife Stadium.

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