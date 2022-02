Douglas Costa rejoint le Los Angeles Galaxy

Après avoir connu la seconde partie de saison du championnat brésilien avec le Gremio Porto Alegre (28 matches, 3 buts et 2 passes décisives), l'ailier de la Juventus Turin Douglas Costa va rester de l'autre côté de l'Atlantique, cette fois-ci aux Etats-Unis. En effet, l'international auriverde (31 sélections, 3 buts) s'engage sous la forme d'un prêt avec le Los Angeles Galaxy, suivi d'«un contrat d'un an et demi jusqu'à la fin de la saison régulière 2023 de la MLS, en attendant la réception de son certificat international de transfert (CIT) et de son visa P1.»

La suite après cette publicité

«Douglas est un joueur de classe mondiale et un champion confirmé au plus haut niveau, a confié l'entraîneur de la formation californienne Greg Vanney dans le communiqué. Sa capacité à créer et à finir ajoutera un autre niveau à notre attaque,. "Nous sommes ravis de l'intégrer dans l'équipe alors que nous nous dirigeons vers le début de la saison.»