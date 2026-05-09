Real Madrid : c’est fait pour le retour de José Mourinho

Mourinho de retour au Real Madrid 13 ans plus tard ? La tendance se dessine sérieusement. On savait depuis plusieurs semaines que l’avenir d’Alvaro Arbeloa s’écrivait désormais en pointillés - le technicien de 43 ans s’est mis à dos une large partie de son vestiaire - mais on ne savait pas précisément qui débarquerait pour lui succéder dans ce bazar.

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Plusieurs noms ont fait surface : Didier Deschamps, Jürgen Klopp, Lionel Scaloni, Unai Emery, et donc José Mourinho. A priori, le dernier cité s’affirme comme le grand favori, et d’assez loin maintenant. Très apprécié de Florentino Perez, même s’il avait quitté le club en 2013 sur fonds de conflits avec son vestiaire, Mourinho est aujourd’hui perçu comme celui capable de rétablir l’ordre dans un vestiaire fracturé à tous les niveaux.

Un accord bientôt trouvé

Ce matin, le quotidien madrilène AS va même plus loin et affirme qu’un accord de principe vient d’être trouvé entre le club merengue et le Special One, actuellement sur le banc de Benfica (le club lisboète s’attèle à trouver son remplaçant, et Ruben Amorim serait même envisagé). D’après AS, l’arrivée de Mourinho sera (officiellement) bouclée une fois la saison terminée, par respect pour Benfica dont la fin de saison est riche en enjeux.

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Les Aguias sont au coude à coude avec le Sporting, 76 points également, et ambitionnent de terminer 2es du championnat pour accrocher les matchs de qualification pour la Ligue des Champions. Ce sera le dernier grand objectif de Mourinho sur le banc du club portugais. Aujourd’hui, le Real Madrid ne voit plus aucune autre option que le technicien de 63 ans, dont la clause libératoire s’élève à seulement 3 millions d’euros. Marca va dans le même sens et affirme ce matin que des «progrès significatifs» ont été réalisés dans la venue de Mourinho.