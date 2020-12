Naples cherche preneurs pour Faouzi Ghoulam et Kevin Malcuit

La Gazzetta dello Sport nous en apprend un peu plus ce lundi sur les projets de Naples pour ce mercato d'hiver. Et le patron Aurelio De Laurentiis a confié des missions bien précises à son directeur sportif Cristiano Giuntoli. Premièrement, tenter de prolonger Elseid Hysaj (26 ans) et Nikola Maksimovic (29 ans). Deuxièmement, tenter de trouver un point de chute aux indésirables Arkadiusz Milik (26 ans), Fernando Llorente (35 ans), Faouzi Ghoulam (29 ans) et Kevin Malcuit (29 ans).

L'idée d'un prêt est évoquée pour le latéral gauche international algérien (37 sélections, 5 réalisations), sous contrat jusqu'en juin 2022, avec prise en charge d'une partie de son confortable salaire (3,5 M€ par an). Pour l'ancien Lillois, les derniers échos de l'autre côté des Alpes évoquaient des offres en provenance de Ligue 1. Une information que nous pouvons vous confirmer, d'autant que contrairement à cet été (il avait refuse la Sampdoria et le Torino), Malcuit est ouvert à un départ cette fois-ci. Dans les sens des arrivées, un seul nom est évoqué avec insistance : Emerson Palmieri (26 ans), international azzurro (12 sélections) en manque de temps de jeu à Chelsea.