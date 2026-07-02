Coupe du Monde 2026 : Unai Simon s’offre un record mondial

Unai Simon a battu deux records lors du large succès de l’Espagne sur l’Autriche (3-0) dans ce 16e de finale de Coupe du Monde. Le gardien de la Roja a dépassé Iker Casilla et ses 476 minutes sans encaisser de but durant un Mondial. Plus fort encore, au coup de sifflet final, il a même battu le record dans un Mondial.

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À l’issue de ce match, il a fait passer son invincibilité à 519 minutes, dépassant ainsi l’Italien Walter Zenga, numéro un de cette statistique depuis la Coupe du Monde 1990. Le dernier but encaissé par le Basque remonte à la 3e journée de phase de groupes en 2022 et un succès 2-1 contre le Japon. La Roja avait été sortie en 8e de finale, battue aux tirs au but (0-0, 3-0 t.a.b.), hors du temps réglementaire donc.