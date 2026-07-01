Coupe du Monde 2026 : deux morts durant les célébrations mexicaines

Un terrible drame. Alors que les supporters mexicains fêtaient leur qualification en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 hier soir, deux supporters sont décédés en ayant été asphyxiés. Une jeune femme de 19 ans et un homme de 44 ans ont en effet été retrouvés à l’aube comme l’a indiqué la secrétaire à la Santé de la capitale. Si les deux individus avaient reçu les premiers soins dans un hôpital à Mexico, aucun n’a survécu au choc.

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D’après les informations du média local El Universal, ils venaient de la même famille et étaient bel et bien asphyxiés après des gros mouvements de foule lors de lancement de feux d’artifices. Une enquête a aussitôt été ouverte par les autorités, qui seraient à la recherche d’une troisième personne.