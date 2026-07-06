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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : la triste statistique du Brésil après son élimination

Par Allan Brevi
1 min.
Marquinhos @Maxppp
Brésil 1-2 Norvège
winamax
1 1.76 N 3.75 2 4.40 bonus 100€

Le rêve est brisé. Le Brésil a quitté la Coupe du Monde 2026 dès les huitièmes de finale après sa défaite face à la Norvège (1-2). Malgré plusieurs occasions franches, un penalty manqué par Bruno Guimarães en première période et une réduction du score tardive de Neymar, la Seleção a fini par céder face à un doublé d’Erling Haaland, mettant un terme à son parcours bien plus tôt qu’espéré.

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Cette élimination marque un véritable coup d’arrêt pour les Auriverde. En effet, le Brésil n’avait plus quitté une Coupe du Monde aussi tôt depuis l’édition 1990, également stoppé dès les huitièmes de finale après une défaite contre l’Argentine (1-0). Une statistique qui illustre l’ampleur de la désillusion pour l’une des grandes favorites du tournoi. De son côté, la Norvège affrontera l’Angleterre en quarts de finale.

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