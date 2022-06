Everton a fixé son prix pour Richarlison

La suite après cette publicité

Après une saison particulièrement difficile avec Everton, Richarlison va vivre un été très mouvementé. En fin de contrat en juin 2024, le Brésilien attire les regards et du très beau monde. À l'étranger, le FC Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain ont été cités comme des prétendants à sa venue. Mais c'est en Premier League que sa cote est au plus haut. Comme expliqué la semaine dernière, Manchester United a coché son nom suite aux départs de Lingard et Cavani.

Chelsea et Arsenal sont aussi séduits. Idem pour Tottenham. Mais d'après The Telegraph, les Spurs sont les seuls à s'être vraiment positionnés sur Richarlison. Dans le week-end, UOL Esporte annonçait que les négociations entre les deux clubs avaient bien avancé et qu'on se dirigeait vers un transfert d'un montant d'environ 60 M€. Mais d'après la publication britannique, rien n'est encore fait.

Everton ne fera pas de cadeau

En effet, Everton et Tottenham discutent toujours. Le Telegraph explique que Frank Lampard et les Toffees ne comptent pas faire de cadeau aux Londoniens. Ils veulent faire une plus-value sur le joueur acheté 40,5 M€ à Watford en 2018. Son prix est fixé à au moins 60 M€ à présent, bien qu'il lui reste deux années de contrat à honorer. Les Blues comptent sur le fait que Tottenham soit le seul club en lice pour prendre leur temps sur les négociations et surtout rester fermes.

En revanche, le média anglais précise que les Toffees souhaiteraient aussi récupérer un joueur de Tottenham dans l'affaire. Il s'agit du milieu Harry Winks, qui n'entre pas dans les plans d'Antonio Conte. Cela permettrait aux Spurs de faire baisser légèrement le prix de l'addition. Il reste à savoir si Daniel Levy, réputé pour être dur en affaires, ira jusqu'au bout de ce dossier.