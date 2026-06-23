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CdM 2026 : Mbappé ne fait pas la course avec Messi

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.

Et de 5 pour Messi, et de 4 pour Mbappé et Haaland. Les plus grands attaquants de la planète football performent depuis le début de la Coupe du Monde 2026. Ce qui promet une rude bataille pour le titre de meilleur buteur à l’issue de la compétition.

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Après le match contre l’Irak, Kylian Mbappé a évoqué cette distinction personnelle. « Je ne pense pas au titre de meilleur buteur. Pour moi, c’est d’abord important d’avoir un cadre collectif pour être sûrs de nos forces. J’ai toujours marqué des buts en Coupe du monde, ce n’est pas quelque chose dont je dois m’inquiéter », a-t-il déclaré, refusant d’évoquer un feuilleton entre lui et Messi. «Non, il n’y a pas de feuilleton. Leo a toujours marqué, il marque et il marquera toujours. Je ne regarde pas ce qu’il fait, sinon je vais devoir en faire plus. Je regarde seulement mon équipe.»

Pub. le - MAJ le
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