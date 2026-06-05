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Quand Lamine Yamal et Ronaldinho partagent des jongles pour McDo au Japon
1 min.
@Maxppp
La Coupe du Monde approche à grands pas. Dans son sillage, le tournoi mondial draine son lot de spots publicitaires avec ses stars. Au Japon, McDonald’s a décidé d’envoyer du lourd. Pour l’occasion, la filiale japonaise du géant du fast-food a ramené deux magiciens avec Lamine Yamal et Ronaldinho.
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ロナウジーニョとヤマル。— マクドナルド (@McDonaldsJapan) June 4, 2026
彼らじゃないと、こんなことできない…
※絶対に真似しないでください pic.twitter.com/qysMqc8Hpy
Sur la vidéo, les deux virtuoses font des jongles et Ronaldinho bloque le ballon au sommet du M de McDonald’s. Une mésaventure qui amuse les deux hommes et qui devrait permettre à McDonald’s d’attirer du monde dans ses restaurants à l’occasion de la prochaine Coupe du Monde.
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