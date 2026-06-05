Menu Rechercher
Commenter 2
CDM

Quand Lamine Yamal et Ronaldinho partagent des jongles pour McDo au Japon

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Lamine Yamal lors du nul du Barça à Bruges @Maxppp

La Coupe du Monde approche à grands pas. Dans son sillage, le tournoi mondial draine son lot de spots publicitaires avec ses stars. Au Japon, McDonald’s a décidé d’envoyer du lourd. Pour l’occasion, la filiale japonaise du géant du fast-food a ramené deux magiciens avec Lamine Yamal et Ronaldinho.

La suite après cette publicité

Sur la vidéo, les deux virtuoses font des jongles et Ronaldinho bloque le ballon au sommet du M de McDonald’s. Une mésaventure qui amuse les deux hommes et qui devrait permettre à McDonald’s d’attirer du monde dans ses restaurants à l’occasion de la prochaine Coupe du Monde.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Lamine Yamal
Ronaldinho

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Lamine Yamal Lamine Yamal
Ronaldinho Ronaldinho
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier