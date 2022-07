Manchester United : Erik ten Hag scelle l'avenir de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Voilà qui a de quoi contrarier Cristiano Ronaldo (37 ans). Depuis plusieurs jours, c'est l'effervescence totale à Manchester United. Et pour cause : le quintuple Ballon d'Or aurait décidé de claquer la porte dès cet été, seulement un an après son grand retour à Old Trafford en provenance de la Juventus. Un choix qui serait notamment motivé par le fait que les Red Devils ne disputeront que la Ligue Europa lors de la saison 2022-2023.

Malgré ses 37 printemps, l'attaquant portugais a encore de grandes ambitions d'ici la fin de sa carrière. Ne pas disputer la Ligue des champions, une compétition dont il est au passage de le meilleur buteur de l'histoire, semble inimaginable à ses yeux. Mais voilà, CR7 demeure sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Man United. La direction mancunienne n'a pas l'intention de laisser filer l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football si facilement, et ne l'entend clairement pas de cette oreille.

Ten Hag très ferme sur l'avenir de CR7

Si Manchester United intensifie, en interne, la pression sur les épaules de Cristiano Ronaldo, et qu'une deadline lui aurait été imposée, le club n'avait jamais pris la parole officiellement à ce sujet. C'est désormais chose faite, par la voix du manager des Diables Rouges, Erik ten Hag. « Non, nous planifions la saison à venir avec Cristiano Ronaldo et c'est comme ça, j'ai hâte de travailler avec lui. Il voudrait partir ? Il ne me l’a pas dit. Je l’ai lu mais comme je vous le dis, Ronaldo n’est pas à vendre, il fait partie de nos plans et nous voulons gagner ensemble », a lancé le nouveau coach de MU ce lundi, en conférence de presse avant la rencontre amicale contre Liverpool mardi, à Bangkok.

« J'ai parlé avec lui avant que ce problème ne survienne. J'ai eu une conversation avec lui et elle était bonne. C'est entre Cristiano et moi, mais je peux vous assurer qu'on a eu une très bonne discussion ensemble », a fini par marteler le technicien néerlandais pour mettre fin au débat face aux journalistes. Une véritable mise au clair de la part d'Erik ten Hag, qui en dit long face à la volonté des Red Devils de conserver Cristiano Ronaldo, auteur de 24 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues l'an passé. Reste maintenant à savoir qui aura le dernier mot dans cette histoire.