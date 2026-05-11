PL : West Ham envisage de porter plainte après le but refusé contre Arsenal
@Maxppp
Défait (0-1) par Arsenal ce dimanche, West Ham a bien cru arracher le nul en fin de rencontre. Malheureusement pour les Hammers, le but a été refusé pour une faute de Pablo sur David Raya. Une décision controversée.
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Ce lundi matin, le Daily Mail affirme que le club envisagerait de porter plainte. Le quotidien britannique précise toutefois qu’un dirigeant du club estime cette démarche inutile. Pour rappel, West Ham est toujours 18e avec un point de retard sur Tottenham, qui dispose d’un match en retard.
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