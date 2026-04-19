Tottenham : Roberto De Zerbi prend déjà cher en Angleterre

Il y avait deux options et Roberto De Zerbi a choisi la lecture la plus positive. Face à son ancien club de Brighton hier (2-2), le coach italien a navigué entre toutes les émotions. Il a vu son équipe ouvrir le score grâce à Porro (40e, 1-0), avant d’être refroidi sept minutes plus tard par l’égalisation de Mitoma (45+2e, 1-1). Puis même scénario en fin de match lorsque Rütter est venu éteindre le Tottenham Hotspur Stadium (90+5e, 2-2), une quinzaine de minutes après le but aux allures de libération de Xavi Simons (77e, 2-1).

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Méthode Coué ou optimisme sincère ? Après la rencontre, "RDZ" a en tout cas opté pour la carte de la positivité, invitant ses joueurs à garder le même esprit jusqu’à la fin de saison : « les joueurs ont fait un bon match aujourd’hui. J’ai besoin qu’ils gardent cette attitude, cette mentalité, et ce n’est pas encore fini. Il nous reste 5 matchs et cette équipe est capable de gagner cinq matchs d’affilée. » On voit mal comment les Spurs pourraient mener ce projet à bien alors qu’ils n’ont toujours pas gagné un match de championnat en 2026. En Angleterre d’ailleurs, les observateurs recommencent à perdre patience.

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Toujours pas de victoire cette année en championnat

Michael Dawson, ancien défenseur emblématique du club (2005-2014), parle d’un match nul « au sentiment de défaite » à l’heure où Tottenham reste relégable. Le discours d’auto-persuasion de De Zerbi commence même à en agacer certains. L’éditorialiste de Sky Sports, Peter Smith, écrit : « De Zerbi parle d’évolution ? Ce n’est pas le moment de faire de petits progrès ni de manifester des signes d’encouragement. Tottenham a juste désespérément besoin d’un déclic majeur et transformateur. Et le temps presse. L’Italien peut légitimement relever des points positifs dans la prestation des Spurs mais la réalité, c’est que les chances de survie de son équipe se détériorent chaque week-end. Il parle d’un point gagné ? C’est surtout un match de plus que Tottenham ne peut plus gagner. »

La BBC ajoute : « ils n’ont pas encore goûté à la victoire en 2026. Cette équipe est actuellement incapable de franchir le cap, quels que soient ses efforts. Ils n’ont même pas réussi à remporter leurs cinq derniers matchs de Premier League après avoir mené au score. » Le Daily Mail ne se faire guère d’illusions et rappelle la difficulté du calendrier qui attend le club londonien : Tottenham fonce droit vers la relégation : « la peur de la descente paralyse les joueurs et cette saison traumatisante prend un nouveau tournant alors que des déplacements chez leurs rivaux londoniens de Chelsea et chez Aston Villa, en lice pour la Ligue des champions, les guette… Mais De Zerbi pense que son équipe peut enchaîner cinq victoires consécutives pour préserver sa place en Premier League ». Sans espoir, point de vie.