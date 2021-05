Real Madrid : et si Zinedine Zidane prenait la porte ?

La suite après cette publicité

« Non, je ne réfléchis à rien du tout. Ce soir (mercredi), c'est une déception pour tout le monde, pour les joueurs qui ont tout donné. Il reste quatre matches de Liga, on va bien se reposer, bien préparer ça et essayer d’aller chercher quelque chose en Liga. » Tels étaient les mots de Zinedine Zidane, ce mercredi soir, après l'élimination de son Real Madrid contre Chelsea en demi-finale de la Ligue des Champions (1-1, 0-2).

Car c'est bien ce qui va intéresser tout le monde maintenant que les Merengues ne pourront pas remporter une nouvelle Ligue des Champions. Ce jeudi matin, les journaux espagnols expliquent en long, en large et en travers que cette saison a été très difficile pour la Casa Blanca et que l'avenir de l'entraîneur français est bien au centre des discussions. Sans Ligue des Champions, sans Copa del Rey (éliminé par Alcoyano), avec une défaite en Super Coupe d'Espagne et avec une Liga très incertaine, la saison blanche n'est pas loin.

Comme en 2018 ?

Marca explique aussi que Zidane a été très touché émotionnellement par cette double confrontation. Non pas simplement parce que le Real Madrid a été éliminé de la compétition, mais surtout parce que l'ancien numéro 10 a vu son équipe bien inférieure. « Ils ont été supérieurs, ils ont mérité de gagner. Ils ont été plus efficaces, ils ont eu plus d’occasions. On en a eu aussi, mais on n’a pas réussi à marquer. Ils ont mérité leur qualification ce soir (mercredi) sur l’ensemble des deux matches », a expliqué le coach.

Le journal espagnol avance qu'il n'est pas exclu que Zinedine Zidane annonce qu'il s'en aille à la fin de la saison comme lorsqu'il avait pris tout le monde de court en partant en 2018. Du côté du club, on explique que Zidane a un contrat et qu'un nouveau point sera fait à l'issue de cette année footballistique. Mais, aujourd'hui, rien n'est sûr et les fans sont suspendus aux lèvres de ZZ.