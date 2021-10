Espagne - France : les compositions sont tombées

La suite après cette publicité

La finale de la deuxième édition de la Ligue des Nations met aux prises l'Espagne et la France. A Milan dans l'enceinte de San Siro, les Espagnols s'organisent en 4-3-3 avec Unai Simon comme dernier rempart. Devant lui, Cesar Azpilicueta, Aymeric Laporte, Eric Garcia et Marcos Alonso composent la défense. Positionné en sentinelle, Sergio Busquets est accompagné par Gavi et Rodri dans l'entrejeu. Positionné en tant que neuf, Mikel Oyarzabal forme l'attaque avec Ferran Torres et Pablo Sarabia.

De son côté, la France poursuit en 3-4-1-2 avec Hugo Lloris dans les buts. Il peut compter sur Jules Koundé, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe en défense tandis que les rôles de pistons sont assurés par Benjamin Pavard et Théo Hernandez. Paul Pogba et Aurélien Tchouaméni assurent le double pivot. Le duo offensif Karim Benzema - Kylian Mbappé est soutenu par Antoine Griezmann.

Les compositions

Espagne : Simon - Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alonso - Gavi, Busquets, Rodri - Torres, Oyarzabal, Sarabia

France : Lloris - Koundé, Varane, Kimpembe - Pavard, Pogba, Tchouaméni, Hernandez - Griezmann - Benzema, Mbappé