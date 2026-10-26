Nico Williams révèle avoir refusé une offre du PSG

Nico Williams aurait pu prendre une tout autre direction à l’été 2025. Alors que le FC Barcelone lui faisait les yeux doux, l’ailier de l’Athletic Club a également repoussé les avances du Paris Saint-Germain et d’Arsenal. « Hormis le Barça, j’ai reçu des offres du PSG et d’Arsenal que j’ai refusées. Je suis là où je veux être. Les décisions se prennent en famille, entre mes parents et mon frère », a confié l’international espagnol, comme le rapport El Chiringuito. Un choix assumé à l’époque, mais qui mérite aujourd’hui d’être remis en perspective, alors que le joueur a connu une dernière saison délicate et peine à retrouver son meilleur niveau.

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Avec seulement six buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues lors du précédent exercice, puis un seul but en huit rencontres depuis le début de la saison, Nico Williams traverse une période compliquée. De quoi alimenter les interrogations sur ses choix, alors que le PSG aurait pu lui offrir un nouveau défi et que le Barça avait finalement misé sur Marcus Rashford pour renforcer son secteur offensif. L’Anglais avait d’ailleurs signé une saison convaincante avec 14 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Pour Nico Williams, qui a évolué sur l’aile gauche lors de la victoire face à Getafe (4-0), l’objectif est désormais de retrouver de l’influence dans le jeu et de justifier son choix de rester à Bilbao.