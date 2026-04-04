Al-Nassr : Cristiano Ronaldo inscrit un doublé et marque son 968e but

Mais jusqu’où la star portugaise ira-t-elle ? De retour après plus d’un mois d’absence sur les pelouses saoudiennes, Cristiano Ronaldo (41 ans) a montré qu’il avait toujours cette obsession de marquer, avec du feu dans les jambes. Titularisé sous les couleurs d’Al-Nassr face à Al-Najma SC vendredi soir, le Portugais a inscrit un doublé décisif en seconde période pour sceller une large victoire à domicile (5-2).

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Dans un premier temps sur penalty, celui-ci a ajusté très sereinement le portier adverse (56e). Puis, il a conclu une action collective dans la surface de réparation (74e). Auteur de 23 buts en Saudi Pro League, le quintuple ballon d’Or poursuit sa superbe dynamique. Un doublé en moins de 20 minutes, une soirée alléchante pour sa formation (leader du championnat), et un 968e but en carrière. Cela se fête !