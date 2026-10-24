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Chelsea : João Pedro forfait de dernière minute contre Tottenham

Par Kevin Massampu
1 min.
João Pedro @Maxppp
Chelsea 0-0 Tottenham

Énorme coup dur pour Xabi Alonso, à quelques minutes du coup d’envoi du derby entre Chelsea et Tottenham, en Premier League. Les Blues ont annoncé sur leur site officiel le forfait de João Pedro pour le choc de la 8e journée, sans pour autant préciser la nature exacte de sa blessure. Une absence de taille pour les pensionnaires de Stamford Bridge, 4es du championnat anglais.

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Depuis le début de la saison, l’avant-centre brésilien âgé de 25 ans a trouvé le chemin des filets à cinq reprises et délivré trois passes décisives en six rencontres de Premier League. Des statistiques qui font tout simplement de l’ancien joueur de Brighton l’élément le plus décisif des Blues en ce début de saison. En son absence, c’est Morgan Rogers qui occupera la pointe de l’attaque de Chelsea, entouré de Cole Palmer et Geovany Quenda.

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