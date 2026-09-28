Équipe de France : la première très remarquée de Lucas Da Cunha

À 25 ans, Lucas Da Cunha voit sa carrière enfin décoller. Joueur de Nice arrivé en deuxième division italienne lors de son transfert à Côme en 2023, le milieu de terrain défensif a su gravir les échelons au fil des années. Sous les ordres de Cesc Fabregas, il a découvert la Serie A en 2024, avant que tout s’accélère. Qualifié pour la Ligue des Champions à la fin de la saison dernière, Da Cunha a été l’une des grosses surprises de la liste de Zinedine Zidane. À l’heure où un élément comme Aurélien Tchouameni n’a pas été appelé, le natif de Roanne avait une carte à jouer lors de ce rassemblement.

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Préservé en Turquie pour l’entrée en lice des Bleus en Ligue des Nations (1-0), Da Cunha a profité du turnover décidé par Zinedine Zidane pour fêter sa première cape ce soir contre la Belgique (1-0). Positionné dans un rôle de numéro 6 devant la défense, le joueur de Côme n’a pas tremblé au moment d’être lancé dans le grand bain. Le numéro 21 n’a pas le profil d’un déménageur, mais cela ne l’a pas empêché d’être omniprésent sur la pelouse du Roi Baudouin. Crédité d’un 6,5/10 par notre rédaction, Da Cunha a rendu une bonne copie.

Zidane est ravi

Il a été l’un des joueurs qui ont touché le plus grand nombre de ballons dans ce match (97) et ses statistiques défensives (6 récupérations, 4 duels gagnés) lui ont permis d’être un poison pour les Diables Rouges. Le nouvel international tricolore a été bon, tout en sachant rester simple avec un jeu souvent basé sur un contrôle-passe efficace. De quoi lui permettre de savourer la victoire tricolore acquise grâce à un but tardif inscrit par Michael Olise (1-0). « C’est clair que je pense qu’aujourd’hui on a fait un bon match. On a concédé des occasions, mais on méritait de gagner. On est soulagé d’avoir gagné avec le but de Michael », a-t-il confié au micro de TF1, avant de révéler les conseils donnés par Zidane.

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« En effet, le coach m’a donné toute sa confiance, m’a dit de jouer comme en club, de me lâcher, d’aider l’équipe. J’ai essayé de le faire, j’ai eu de bonnes sensations, je me suis bien senti sur le terrain. Ce n’est pas rien, ce sont de grandes émotions, une grande joie. Aujourd’hui, je suis en Équipe de France. Ça montre que quand tu ne lâches pas, quand tu travailles, les choses arrivent. » Un bon match confirmé par son sélectionneur. « Oui très content en plus ce n’est pas facile, c’est sa première sélection. Il entre dans un groupe qu’il ne connait pas. Pour beaucoup de joueurs, c’était la découverte. Il a joué comme il l’a fait habituellement, comme je voulais qu’il le fasse, c’est-à-dire qu’il soit libéré et qu’il joue comme dans son équipe. Et il l’a très bien fait ». Reste à savoir si Lucas Da Cunha sera de la partie contre l’Italie vendredi prochain.