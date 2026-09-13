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Ligue 1

PSG : le magnifique but de Ferran Torres face à Brest

Par Jordan Pardon
1 min.
Ferran Torres PSG
Brest 0-1 PSG

Semaine prolifique pour Ferran Torres. Quatre jours après son triplé inscrit en Ligue des Champions face au Slovan Bratislava (6-1), l’international espagnol a frappé de nouveau, cette fois face à Brest. Le champion du monde a inscrit son troisième but en quatre matchs de Ligue 1, et avec la façon.

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Il récupérait un ballon haut dans le camp brestois, avant de trouver Akliouche. L’international tricolore trouvait un relais avec Ousmane Dembélé, qui talonnait pour Ferran Torres, clinique. Trouvé aux 20 mètres, l’ancien Barcelonais ajustait Selvik d’un plat du pied limpide, en première intention. Paris mène désormais 1-0.

Pub. le - MAJ le
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