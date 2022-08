Giovanni Lo Celso se rapproche de la Fiorentina

Comme nous vous l'annoncions fin juillet, la Fiorentina tente d'attirer, depuis quelque temps déjà, Giovanni Lo Celso en prêt. Selon Sky Sport, La Viola envisagerait de payer 1,7 million de livres sterling (soit environ 2 millions d'euros) pour le prêt du milieu du terrain argentin. Pour l'option d'achat, le club toscan serait prêt à débourser 17 millions de livres sterling (environ 20 millions d'euros).

Même si le joueur de 26 ans préférerait retourner à Villareal, où il a évolué la saison dernière, il n'y a pas encore d'offre concrète du Sous-Marin Jaune sur la table. De plus, le natif de Rosario ne resterait pas non plus insensible à l'intérêt de la Fio. Enfin, toujours selon Sky Sport, Naples et la Lazio sont aussi intéressés par le profil de Giovanni Lo Celso.