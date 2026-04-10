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Ligue des Champions

Hansi Flick réagit à la plainte du Barça contre l’arbitrage

Par Maxime Barbaud
1 min.
Hansi Flick, le technicien du FC Barcelone @Maxppp

Le FC Barcelone a surpris son monde hier soir. Quelques heures après la défaite contre l’Atlético de Madrid lors du quart de finale aller de Ligue des Champions (0-2), le club a publié un communiqué dans lequel il annonce porter plainte contre l’arbitrage de la rencontre auprès de l’UEFA. Selon les Catalans, des décisions n’auraient jamais dû être prises et vont à l’encontre des textes. «Je ne sais pas comment cela va se terminer, mais pour moi et l’équipe, c’est bien que le club nous soutienne dans cette affaire car c’était injuste. On peut se tromper une fois, mais pas deux, et le soutien du club est d’une grande aide», commente Hansi Flick ce vendredi en conférence de presse.

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Plusieurs actions litigieuses ont eu lieu dans cette rencontre, notamment la main de Marc Pubill, qui avait ramassé le ballon dans sa surface pour tirer un six mètres, alors que le ballon avait déjà été remis en jeu par son gardien. La décision de l’arbitre n’a pas été invalidée par la VAR. «C’est à ça que doit servir la VAR. Si elle repère une anomalie, elle doit le signaler à l’arbitre, et c’est ce qui a manqué dans ce match, regrette l’Allemand. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Il est vrai aussi que nous n’avons pas joué à notre meilleur niveau et que nous avons commis des erreurs, mais ce sont les erreurs d’arbitrage qui ont décidé du sort de la rencontre.»

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