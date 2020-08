BvB : Erling Braut Håland s'enflamme pour Youssoufa Moukoko

Jeune attaquant qui s'est fait un prénom cette saison malgré la belle carrière anglaise de son père Alf-Inge, Erling Braut Håland (20 ans) est promis à une grande carrière. Auteur de 44 buts et 10 passes décisives en 40 matches cette saison, le buteur norvégien a explosé avec Salzbourg avant de rejoindre le Borussia Dortmund. Un club doté d'un effectif assez jeune et dans lequel il s'épanouit. Et en cette période de préparation avant la reprise de la Bundesliga le 18 septembre prochain, Erling Braut Håland s'entraîne avec Youssoufa Moukoko. Le phénomène de 15 ans fait bien partie du groupe des Marsupiaux convoqué pour un stage à Bad Ragaz, en Suisse.

En s'entraînant avec lui, Erling Braut Håland est très impressionné par le niveau de son cadet comme le rapporte Sport 1 : «vous ne pouvez pas le comparer à moi parce qu'il est bien meilleur que moi quand j'avais 15 ans. À cet âge, il s'entraînait déjà avec les professionnels du BVB et était vraiment bon. Quand j'avais 15 ans, j'étais encore dans mon club à Bryne. Je ne veux pas mettre trop de pression sur le garçon, mais je n'ai jamais vu un jeune de 15 ans aussi bon.»